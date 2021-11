Costacurta: “Inter, in CL anche primo posto possibile. Lautaro? Mi aspetto di più”

Le parole dell'ex calciatore a proposito del percorso in campo internazionale dei nerazzurri

Negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato dell'Inter dopo la gara di ieri con lo Sheriff. Queste le sue considerazioni: "Credo Lautaro sia un campione, per cui mi aspetto faccia qualche gol in più in partite come quella con lo Sheriff. Più in generale, credo che l’Inter in Champions League possa puntare al primo posto nel girone, avendo visto anche il Real Madrid".