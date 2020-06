Costacurta: “L’Inter è la squadra che sta meglio. Eriksen? Credo che Conte gli abbia…”

Per giocarsi le proprie carte in ottica scudetto, l’Inter deve gestire meglio alcune partite come quella contro la Sampdoria. Chiuderle, e non soffrire nel finale come accaduto invece nella notte di San Siro. Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, è comunque convinto che i nerazzurri possano rientrare, anche per il calendario, nella lotta scudetto:

“L’Inter può rientrare nella lotta scudetto. La Sampdoria oggi a un certo punto ha cambiato atteggiamento. L’Inter deve chiudere queste partite, altrimenti diventa complicata. Eriksen? Ha velocizzato la manovra con alcuni passaggi di prima, mentre altri compagni hanno sempre bisogno dello stop. Credo proprio che Conte gli abbia fatto fare i compiti a casa. Lautaro? E’ un campioncino, ci può stare una partita non entusiasmante (a Napoli, ndr). L’Inter è la squadra che è partito meglio fra quelle che abbiamo visto“.

(Fonte: Sky Sport)