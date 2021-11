Costacurta: “Inter, col Venezia 27 tiri in porta. Da come gioca si vede che…”

Le parole dell'ex difensore a proposito della prestazione dei nerazzurri ieri sera nell'anticipo di Serie A

Alessandro Costacurta, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato della vittoria dei nerazzurri di Inzaghi ieri sera al Penzo. Queste le sue considerazioni: "L'Inter col Venezia ha fatto 27 tiri in porta, ha controllato. Vincere in trasferta non è mai facile in Italia, ma l'Inter è in un momento molto positivo e si vede da come giocano".