Costacurta: “Inter, quanti meriti di Inzaghi. Sciocchezza pazzesca di Sanchez”

L’Inter è fuori dalla Champions League, ai quarti di finale approda il Liverpool. Ecco il commento di Alessandro Costacurta

L’Inter è fuori dalla Champions League. Ai quarti di finale approda il Liverpool. Così l’ex difensore Alessandro Costacurta ha commentato la partita di Anfield a Sky Sport: “Credo che al sorteggio ognuno si aspettasse un Liverpool straripante, che avrebbe asfaltato l’Inter. Non è successo per merito di Inzaghi. Nei 180 minuti l’Inter è stata all’altezza del Liverpool. Non c’è stato un dominio. Le occasioni per andare in porta nei 180 minuti probabilmente sono più dei nerazzurri. Oggi è colpa di Sanchez, è una sciocchezza pazzesca. Ha rifatto due volte la stessa sciocchezza, incredibile. Le altre squadre queste cose non le fanno. L’Inter deve avere un po’ di rammarico chiaramente. Se il Liverpool ha giocato male, è merito dei nerazzurri”.