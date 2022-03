Costacurta: “L’Inter deve sognare per fare l’impresa. Certi numeri di Lautaro…”

A margine di Liverpool-Inter, l’ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così a Sky Sport del match di Champions League

A margine di Liverpool-Inter, l’ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così in studio a Sky Sport del match di Champions League: “Bisogna sognare. Io ho giocato queste partite, quando sognavi era la condizione emotiva migliore per fare l’impresa. Paura? No, paura non esiste in questi casi. Anche le sconfitte sono step di crescita comunque. Io vedo alti e bassi di Dzeko e Lautaro, ma non di pari passo ecco, a me sembra si integrino bene. Certi numeri di Lautaro fanno pensare, anche se trovo sia davvero forte io", le parole dell'ex giocatore.