Costacurta: “Stasera capiremo se il Milan può rivincere lo scudetto. Kvara…”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Billy Costacurta ha parlato così di Milan-Napoli in programma stasera:

"È la partita che vogliamo vedere tutti, si affrontano le migliori della Serie A, le più coraggiose. Il Napoli è bello e potente: per quanto visto finora, penso sia la più convincente della Champions insieme al City. Il Milan senza Leao di fatto non lo conosciamo più: sarà interessante vedere come Pioli riadatterà i suoi, e che peso potrà avere De Ketelaere lì davanti. Dopo stasera potremo capire se il Milan può rivincere lo scudetto".