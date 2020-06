Costacurta: “Napoli favorito sull’Inter. Lautaro? Gli consiglierei di restare ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta si è così sbilanciato su Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia:

“Stasera abbiamo visto quanto è difficile ripartire, l’Inter vuole ripartire velocemente ma la prima partita sarà difficile per tutti. Il Napoli sarà favorito, ha tanti piccolini in formazione e questo secondo me lo agevolerà. Alla fine ci sarà un risultato equilibrato. Non è una ripartenza classica e normale, domani sera si vedrà”.

LAUTARO – “Gli consiglierei di rimanere all’Inter ma c’è la possibilità di andare al Barcellona. Lautaro può fare un anno al Barcellona ad entrare e fare qualche partita da titolare ma non tante. Griezmann fra un anno e anche Suarez… Io me la giocherei fossi in Lautaro, spero che l’Inter non lo molli. Le gerarchie tra un anno potrebbero portare Lautaro titolare al Barcellona. E’ una scelta molto difficile, il richiamo è forte”.