Costacurta: “Rigore Juve? E’ Cuadrado che cerca il contatto con Perisic”

Le considerazioni dell'ex calciatore negli studi di Sky Sport a proposito dell'episodio che ha deciso il derby d'Italia

Billy Costacurta, ospite di Sky Sport, ha commentato così l'episodio del rigore assegnato da Calvarese ai bianconeri per presunto fallo di Perisic su Cuadrado: "Non ho visto tutto 'sto rigore come lo ha visto Calvarese. C'è un contatto, ma a me sembra che la gamba di Cuadrado vada a cercare un pochino troppo esplicitamente il contatto con Perisic".