Costacurta: “Il rigore su Perisic? Una cosa anormale, sbagliano in 2. Per fortuna dell’Inter…”

Al termine di Inter-Parma, Billy Costacurta ha parlato della gara. In particolare l’ex giocatore ha sottolineato il grave errore dell’arbitro che non ha concesso un rigore solare ai nerazzurri: “Questa è una cosa anormale perché questo è rigore. Hanno sbagliato in due, non solo l’arbitro. Per fortuna dell’Inter quelle le squadre che sulla carta sono le avversarie, sono in difficoltà. Le grandi avversarie dell’Inter non è che vadano meglio. Certo mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto da certi giocatori. Oggi de Vrij su tutti e due i palloni fa degli errori“.

(Sky Sport)