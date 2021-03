Costacurta: “Ronaldo? Ringrazierò sempre Moratti. Non mi faceva dormire”

L'ex difensore e oggi opinionista commenta negli studi di Sky Sport l'arrivo di Ronaldo il 'Fenomeno' all'Inter nel 1997

L'ex difensore del Milan e della Nazionale Italiana, Alessandro Costacurta , ha commentato negli studi di Sky Sport l'arrivo di Ronaldo all' Inter nel 1997 : "Ringrazierò sempre Moratti perché l'ha portato in Italia. Non mi faceva dormire di notte quando dovevo giocarci, ma è stata una meraviglia vederlo ogni partita del campionato italiano".

L'ex calciatore ricorda: "Ci giocai contro 20 giorni prima del sua arrivo in Italia in un torneo tra nazionali in Francia. Ti mandava sempre col sedere per terra. Era impossibile da fermare".