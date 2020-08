Inter, Costacurta: “Conte ha la presunzione di colpire così per essere utile. Ma da fuori…”

Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan e opinionista per Skysport, si è soffermato sulle parole di Antonio Conte arrivate dopo la vittoria con l’Atalanta. Quelle con la quale ha sottolineato che si aspettava di più dall’Inter come club, più protezione per lui e la sua squadra. «Conte è stato preso per far crescere l’Inter. Questo percorso lo deve fare anche la società insieme a lui, fuori dal campo. Quest’anno si sono avvicinati tanto alla Juve. Ma evidenziare gli errori così come ha fatto non è utile. È una comunicazione diretta la sua, lo conosco da un po’ di anni e so che ha la presunzione di colpire così per essere utile. Ma vista da fuori non sembra proprio così», ha sottolineato l’ex difensore.

(Fonte: SS24)