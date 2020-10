Costacurta: “Inter, credo che questa sia la formazione preferita da Conte. Lautaro…”

Dopo il pareggio contro il Borussia Moenchengladbach a San Siro, per l’Inter quella contro lo Shakhtar Donetsk è già una gara molto importante nell’ottica del passaggio del turno nel girone B. Intervenuto a Sky prima del fischio d’inizio di Kiev, Alessandro Costacurta ha dichiarato:

“Credo questa sia la formazione migliore per Conte, anche se prima della positività al Covid mi pare che Skriniar avesse recuperato qualche posizione. In fase difensiva, lo Shakhtar ha cambiato molto, inserendo due ’99. E’ migliorata sotto quel punto di vista. Vidal? Quando entra nella propria area, a causa della sua aggressività, diventa pericoloso. Uno dei motivi per cui Lukaku segna così è per i movimenti di Lautaro. Credo che a Genova ce l’avesse con se stesso, mi piace il suo carattere“.

(Fonte: Sky Sport)