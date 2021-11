Costacurta: “Inter, vedo un nuovo spirito ora. La svolta in questa partita”

Le dichiarazioni dell'ex difensore Costacurta sul momento dell'Inter di Inzaghi, che stasera affronterà lo Sheriff

È arrivata una svolta in casa Inter nelle scorse settimane. A dirlo a Sky Sport è l’ex difensore Alessandro Costacurta, che ha dichiarato: “L’Inter ha rosa e forza per affrontare Sheriff e Milan. Per me dopo la partita con la Lazio e l’episodio con Dimarco a terra e le polemiche, nello spogliatoio nerazzurro si sono guardati in faccia e c’è stata una svolta. La squadra di Inzaghi ha giocato bene con la Juventus e dominato le ultime due partite. C’è una consapevolezza e un nuovo spirito che riconosco ora nell’Inter”.