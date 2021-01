Costacurta: “Inter, 30′ entusiasmanti con la Samp ma non capisco una cosa. Vidal…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato così di Roma-Inter:

“In alcune partite, la Roma è divertente ma l’Inter con la Samp ha giocato in maniera entusiasmante nella prima mezz’ora. I nerazzurri hanno una struttura di gioco molto buona ma come è successo in Champions, a volte fanno errori sorprendenti per i giocatori che ha a disposizione Conte, è quello che non riesco a capire. L’Inter è una squadra che sta bene, ed è allenata bene ma a volte perde la lucidità”.

VIDAL – “E’ quello che ha deluso di più, deve crescere di condizione e poi supportare anche l’attacco. I centrocampisti dell’Inter creano poco in avanti, leggevo del recupero di Vecino. Se dovessero migliorare la condizione atletica Vecino e Vidal, questi sono giocatori importanti. L’Inter può migliorare già con i giocatori in casa”.