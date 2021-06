Costanzo alla Roma: “Ecco come è nata l’idea. Mourinho? Lo vedrò a luglio”

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: il noto giornalista sarà advisor per le strategie di comunicazione del club

È di ieri la notizia dell'approdo di Maurizio Costanzo al settore comunicazione della Roma. Sarà advisor per le strategie comunicative del club giallorosso e lavorerà quindi anche con Mourinho, il nuovo allenatore giallorosso. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha detto: «So che è una piazza difficile ma sono giallorosso di fede ed è bello quando la passione diventa anche una professione. L'idea è nata da una chiacchierata con Fienga, mi ha fatto conoscere i Friedkin. Sono molto simpatici. Ho spiegato quello di cui mi sono occupato nella vita e quello che faccio ora e la cosa è andata in porto. Ho firmato mercoledì. Mi occuperò dei rapporti con giornali radio e tifosi per saldare il rapporto col club. Sentirò presto Totti. Riaverlo in società? Ci parlerò».