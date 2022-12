Cottarelli: “Rischio di vedere la Juventus in Serie B? Non mi piacerebbe perché…”

"Juventus?Non sono entrato nei dettagli legali della cosa, ovviamente da quel che leggo ci sono dei rischi abbastanza grossi. Rischio di vedere i bianconeri in Serie B? Non so dare un giudizio, ma non mi piacerebbe: il derby d’Italia in Serie A ci deve essere. Se mi dispiace? Sì, queste cose non dovrebbe succedere”, le parole del fondatore di Interspac.