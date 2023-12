Courtois: “Lukaku? Capitano del Belgio per consolarlo dopo la finale di CL con l’Inter”

« L ukaku? Era stato nominato capitano del Belgio dopo la sfortunata finale di Champions League, volevano tirargli su il morale . Se l'allenatore me lo avesse spiegato personalmente il lunedì o martedì, non avrei avuto alcun problema. Sarei stato l'ultimo a fare storie al riguardo». Così Courtois , il portiere del Real Madrid, ha raccontato al De Standaard, quotidiano belga, la motivazione che ha portato il CT del Belgio ad assegnare la fascia all'attaccante della Roma.

«Il tecnico me lo ha spiegato, chiamando me e Lukaku, poco prima dell'inizio della partita. E li ho sentito che c'era qualcosa che non andava. Mi è sembrato di capire che non c'era apprezzamento nei miei confronti. Romelu è uno dei miei migliori amici ci conosciamo da quando avevamo tredici anni. Non ho alcun problema con lui, tutt'altro. Ma il ct mi ha dato sette versioni diverse sulla fascia senza mai fare un gesto rispettoso nei miei confronti. Poteva farlo».