Courtois: “Lukaku miglior belga all’estero? Premio meritato, ma ridicolo che…”

Il portiere del Real Madrid e del Belgio, compagno di Nazionale dell'attaccante dell'Inter, ha qualcosa da recriminare

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, in un'intervista concessa a Het Laatste Nieuws ha avuto qualcosa da dire sul premio di miglior calciatore belga militante all'estero, riconoscimento assegnato a Romelu Lukaku: "Ho avuto tre stagioni fantastiche all'Atletico Madrid, ho ricevuto apprezzamenti da tutto il Belgio. Sono stato nominato Atleta dell'Anno e tutto andava bene. Oggi, invece, ho la sensazione che tutto quello che faccio sia diventato normale. La mia prestazione contro il Valladolid è come se non fosse esistita. Sembra che continuare a giocare ad alti livelli nel club più grande del mondo non sia più abbastanza. Posso capire che Lukaku abbia vinto il premio di miglior calciatore bela all'estero: si è meritato questo riconoscimento, gliel'ho anche detto. Ma il fatto che io non sia stato nemmeno nominato mentre altri calciatori sì lo trovo ridicolo.