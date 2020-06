Rodgers: “Coutinho? Lo volevo già al Chelsea ma aveva dato parola all’Inter. Poi…”

Brendan Rodgers è l’allenatore che ha portato Coutinho al Liverpool dall’Inter. In queste ore ha raccontato: «Lo conoscevo perché quando aveva 14 anni avevamo cercato di portarlo al Chelsea (il tecnico ha allenato le giovanili tra il 2004 e il 2007.ndr), ma si era già impegnato con l’Inter». «Avevamo parlato di lui durante l’estate e lo abbiamo tenuto sempre d’occhio. Poi a gennaio, all’improvviso è diventato disponibile e ho pensato allora di prenderlo in squadra», ha aggiunto. Il giocatore era riuscito a conquistare Anfield, poi è partito per andare al Barcellona dove non è riuscito a fare del suo meglio. Quest’anno ha giocato in prestito al Bayern Monaco che però non lo riscatterà.

(Fonte: teamtalk.com)