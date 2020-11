Nazionali, domani atteso Oriali a Coverciano. L’arrivo di Barella è da definire

Per le ulteriori positività riscontrate in questi giorni i giocatori della Roma sono stati esclusi dalla lista dei convocati per gli ultimi tre impegni del 2020 della Nazionale. Gli interisti però sono riusciti tutti a rispondere alla chiamata del Ct e del suo vice. Da quanto scrive l’ANSA, dopo l’arrivo di D’Ambrosio – a Coverciano da oggi – che si è aggregato a Bastoni e Gagliardini c’è da definire l’arrivo di Barella. Arriverà domani Oriali, che oltre ad essere il braccio destro di Conte all’Inter è pure il team manager della Nazionale. Sono da definire anche gli arrivi di Acerbi e di Chiesa. Per i giocatori della Fiorentina Castrovilli e Biraghi non c’è ancora il via libera dall’ASL.

(fonte: ansa.it)