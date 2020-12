Covid 19 – Nuova positività tra le fila del Cagliari: il comunicato del club

Nuova positività al Covid-19 tra le fila del Cagliari. Si tratta di Adam Ounas, “prontamente isolato come stabilito dalle normative in vigore”, fa sapere il club sardo in una nota sul proprio sito. “Negativi gli altri tamponi ai quali è stato sottoposto il gruppo squadra, che prosegue l’isolamento domiciliare fiduciario – aggiunge il Cagliari – gli atleti, come previsto dal protocollo, potranno continuare a svolgere l’attività di allenamento e partita. Il Club resta in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.

Tra due settimane il Cagliari affronterà l’Inter per l’undicesima giornata di campionato e gli isolani continuano a fare i conti con l’emergenza Covid.