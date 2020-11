CDS – Covid, il calcio al contrattacco: multe salate a club e giocatori per le bolle violate

“Covid, il calcio al contrattacco”. E’ questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 12 novembre 2020. “La stretta del protocollo FIGC per contenere i contagi: multe salate a club e giocatori per le bolle violate”, si legge sul CorSport che dà ampio spazio alla vittoria dell’Italia contro l’Estonia: “Poker dell’Italia senza Mancini: Grifo, doppietta con dedica”. Di spalla si parla di Cristiano Ronaldo mentre in taglio basso spazio alla furia del Napoli dopo la conferma dello 0-3 a tavolino.