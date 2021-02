Ansia Covid in casa Inter. Risultati tamponi a poche ore dal Genoa, Conte incrocia le dita

Dopo le 5 positività riscontrate dalla dirigenza dell'Inter e da un membro dello staff tecnico, nuovo giro di tamponi per i nerazzurri

Brutte notizie in casa Inter, da qualche giorno colpita nuovamente dal Covid. Sono 5 i positivi in casa nerazzurra: un membro dello staff tecnico, gli ad Antonello e Marotta , il ds Ausilio e il legale del club Capellini. Come da protocollo, l'Inter ha avvisato l'Ats, i positivi sono in isolamento nelle proprie abitazioni e i giocatori potranno solamente fare da spola tra il campo e casa. Domani ci sarà un altro giro di tamponi.

"I risultati di quest’ultima tornata di esami arriveranno domani notte o domenica, a una manciata di ore dal calcio d’inizio di Inter-Genoa, in programma alle 15. Per Conte non sarà facile tenere tutti concentrati sul campo in una situazione simile. Di certo, però, ieri l’intensità della seduta non è calata e la voce del tecnico che gridava indicazioni ai suoi si sentiva forte e chiara nel parcheggio esterno di Appiano. Sapere quello che succederà stamani e domenica è impossibile e a tutti non resta che aspettare con le dita incrociate, ma anche con la consapevolezza che, complici i due giorni liberi avuti dal gruppo (lunedì e martedì), i contatti con i cinque positivi ci sono stati solo sabato e domenica", sottolinea il Corriere dello Sport.