Covid, il governo vara un altro decreto: FFP2 obbligatorie negli stadi. Le altre regole

Dopo l'ennesimo incremento di casi, si è optato per nuove restrizioni anche per i frequentatori degli impianti sportivi

Le ultime misure pensate dal Governo Draghi prevedono l'annullamento delle feste in piazza. Discoteche chiuse fino al 31 gennaio, niente caffè al bancone per i non vaccinati, super pass (non basta il tampone) per andare in un museo o in palestra. E poi mascherine Ffp2 obbligatorie per bus e metropolitane ma anche per andare al cinema o allo stadio. Così il pass rafforzato, a partire dal 30 dicembre, è esteso anche a musei e luoghi di cultura, a piscine, palestre e sport di squadra, ai centri benessere e ai centri termali, ai centri culturali, sociali e ricreativi, alle sale gioco, sale bingo e casinò. Non si potrà più entrare con il solo tampone.