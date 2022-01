Provvedimenti anti-covid, ipotesi Super Green Pass per i giocatori. La terza dose…

Si lavora su nuove regole per il mondo dello sport e si sta ipotizzando l'obbligo vaccinale per permettere ai giocatori auto-sorveglianza in caso di contatti con un contagiato

Eva A. Provenzano

Tecnici al lavoro per i nuovi provvedimenti anti-covid nel mondo dello Sport. Circolano le prime ipotesi. Tra queste: obbligo del Super Green pass per gli atleti, oppure obbligo vaccinale, e meno impedimenti alla disputa di partite di livello agonistico, come quelle della Serie A. Si starebbe quindi cercando di superare la circolare ministeriale del 2020 e di applicare le nuove norme sugli atleti che vengano a contatto con soggetti positivi al Covid. Per chi è vaccinato solo autosorveglianza.

