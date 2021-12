Covid, Klopp: “Non vedo vantaggi nel fermare la Premier. Se il virus potesse…”

Le parole dell'allenatore del Liverpool sull'ondata di giocatori risultati positivi al Covid in Premier

"Arrestare il campionato probabilmente non è la cosa giusta, ma dobbiamo essere più flessibili con il programma". E' l'opinione di Jurgen Klopp , allenatore del Liverpool, sull'ondata di giocatori risultati positivi al Covid in Premier League, che alcuni vorrebbero arginare fermando il torneo inglese fino a metà gennaio.

"Finora il calcio ha tenuto il virus praticamente fuori grazie al regime dei test, ai severi provvedimenti disciplinari per i ragazzi, ma questa volta è davvero difficile - ha ammesso il tecnico - Però non vedo l'enorme vantaggio (nel fermare la Premier, ndr) perché quando si riparte è sempre lo stesso. Se il virus potesse scomparire, allora sarei il primo che si ferma e va a casa e aspetta che ciò avvenga. Ma probabilmente non è così, quindi dov'è il vero vantaggio?".