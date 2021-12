Emergenza Covid in Italia: rinviate le prossime due giornate di Serie B

L'assemblea di Lega straordinaria ha stabilito il rinvio delle partite previste durante le feste di Natale

L'aumento dei casi di positività al Covid-19 verificati negli ultimi giorni in Italia preoccupano inevitabilmente anche il mondo del calcio. La Lega di Serie B, nel corso di un'assemblea straordinaria in corso proprio in questi minuti, ha stabilito il rinvio delle prossime due giornate di campionato, inizialmente in programma per il 26 e il 29 dicembre. Ancora da decidere le date dei recuperi.