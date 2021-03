Covid, Spezia: Estevez positivo. Il club: “Il giocatore è asintomatico e già in isolamento”

Nuovo caso di positività al covid nella rosa dello Spezia. L'ultimo ciclo di tamponi ha fatto emergere la positività di Estevez

""Attualmente asintomatico, il centrocampista è già in isolamento come previsto dal protocollo" fa sapere la società in una nota. É il terzo giocatore dello Spezia a contrarre il virus in poche settimane: all'inizio di marzo erano risultati positivi al virus anche il portiere Ivan Provedel e un altro giocatore della rosa. Entrambi non sono ancora a disposizione di mister Italiano.