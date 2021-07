Inter, senti Cragno: “Ho parlato col Cagliari: in caso di offerte…”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del portiere del Cagliari Alessio Cragno sul possibile addio al club sardo

Protagonista della conferenza stampa di oggi nel ritiro del Cagliari a Pejo, il portiere del club sardo Alessio Cragno ha risposto alla domanda dei cronisti sulle voci di mercato e il possibile addio. Il classe 1994 è stato accostato anche all'Inter per il dopo Handanovic .

Hai avuto qualche offerta in queste settimane?

"Con la società abbiamo parlato appena finito il campionato, se fosse arrivato qualcosa ne avremmo parlato. Questo non è successo, sono contentissimo di essere rimasto qui. Per quanto riguarda Vicario, sono molto felice per lui perché può esprimere le sue qualità".