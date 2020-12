Ag. Cragno: “Portiere top, tra i più forti in circolazione. È già pronto per…”

Alessio Cragno si sta confermando uno dei migliori portieri di tutta la Serie A: il suo nome è da tempo sulla lista, tra le altre, dell’Inter, alla ricerca di un estremo difensore che possa raccogliere in futuro l’eredità di Samir Handanovic. Graziano Battistini, agente di Cragno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del futuro del suo assistito: “Il Cagliari è in constante crescita ed è una realtà importante. Vogliono creare qualcosa di importante che prima o poi verrà fuori. Alessio è uno dei due portieri più forti che ci stanno in circolazione, lo dice il campo. Il Napoli? Non so se vorranno fare qualcosa per Cragno in futuro, prima devono fare chiarezza su chi è il titolare tra Meret e Ospina. In passato non mi ricordo ci siano stati avvicinamenti. Cragno ora è un portiere top, lo sta dimostrando con i fatti sul campo e ha ancora ampi margini di miglioramento. È un portiere già pronto per sostenere pressioni importanti“.