Cravero: “Inter, normale vivere un momento di flessione. L’elemento che mi sorprende…”

Le dichiarazioni dell'ex capitano del Torino e oggi commentatore tecnico alla vigilia della sfida tra Milan e Inter

"È normale vivere un momento di flessione nell’arco di un campionato. La situazione curiosa è che Inter e Milan lo stanno vivendo nello stesso periodo dopo aver corso molto nei primi cinque mesi della stagione. In assoluto l’elemento che mi sorprende maggiormente è che l’Inter non vada in gol da tre partite consecutive tra Champions League e campionato. Strano per la squadra che ha il miglior attacco della Serie A".

"Si sfidano due squadre che affrontano qualche problema, ma proprio per questo l’appuntamento calza a pennello per fornire opportunità di rilancio. Soprattutto dal punto di vista del morale perché il ritorno si giocherà tra più di un mese e mezzo. Quindi la qualificazione in finale resterà in gioco a lungo. Ma dal punto di vista mentale gli effetti della vittoria o della sconfitta si potranno vedere in campionato. In Coppa Italia è solo il primo tempo della sfida. Ma il derby potrà incidere subito e produrre ripercussioni nella lotta per lo scudetto. E ci sono tutte le componenti necessarie: il prestigio della partita, la posta in palio e il grande pubblico".