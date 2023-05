Il Bologna asfalta la Cremonese: 5-1 allo Zini, Thiago Motta nono a 50 punti

5-1 il risultato finale in favore del Bologna: a segno Arnautovic, Ferguson, Posch, Orsolini e Sansone. Di Ciofani il gol della bandiera

Tutto facile per il Bologna di Thiago Motta che vince 5-1 allo Zini contro la Cremonese, un risultato che avvicina i grigiorossi alla Serie B.

Il match si sblocca subito al 14' grazie al gol di Arnautovic ma il Bologna è straripante e chiude il primo tempo avanti 3-0 con le reti di Ferguson al 27' e di Posch al 45'. Nella ripresa, Orsolini prima segna il gol del 4-0 al 63' ma poi viene espulso per doppia ammonizione. Nel finale, però, arriva anche il 5-0 firmato Sansone mentre nei minuti di recupero arriva il gol della bandiera griffato Ciofani.

Il Bologna sale in nona posizione a quota 50, la Cremonese resta penultima a -6 dalla zona salvezza: nel caso in cui Spezia e Verona facessero punti questo weekend rispettivamente contro Lecce e Atalanta, la retrocessione in B della squadra di Ballardini sarebbe aritmetica.