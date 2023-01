Cremonese-Inter, Lautaro capitano se non ci sarà D’Ambrosio. Futuro? Il club vuole…

Senza lo squalificato Milan Skriniar e con Brozovic e Handanovic out, domani a Cremona Lautaro Martinez indosserà la fascia da capitano se tra i titolari non ci sarà Danilo D'Ambrosio. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non sarebbe la prima volta. Il Toro, infatti, ha iniziato da capitano la gara di Champions dello scorso 1 novembre sul campo del Bayern Monaco. "Per l'argentino essere capitano è un riconoscimento importante.

"Dunque, se Inzaghi sceglierà per completare la difesa Darmian, il Toro indosserà la fascia. Per quel che riguarda lo slovacco vedremo quello che succederà sia in tema mercato (arriverà un'offerta convincente del Psg?) sia in tema di decisioni del club (se rimarrà, i dirigenti gli faranno ancora portare la fascia come accaduto contro l'Empoli? Il suo agente Roberto Sistici non aveva ancora rilasciato la "poco gradita" intervista a Telenord). Sul futuro del campione del mondo invece ci sono meno interrogativi: l'Inter vuole farne un punto di riferimento e anche la prossima estate non lo lascerà partire, se non di fronte a un'offerta irrinunciabile e alla volontà del diretto interessato di accettarla".