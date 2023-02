Baschirotto-Strefezza, il Lecce batte la Cremonese e aggancia la Juve a 23 punti

Il Lecce batte 2-0 la Cremonese nell'anticipo della 21° giornata di Serie A e aggancia la Juventus a 23 punti in classifica

Il Lecce batte 2-0 la Cremonese nell'anticipo della 21° giornata di Serie A e aggancia la Juventus a 23 punti in classifica. I giallorossi la sbloccano al 58' con Baschirotto e raddoppiano al 69' col settimo gol in campionato di Strefezza. Il Lecce, come detto, sale a 23 mentre la Cremonese rimane ultima a 8 punti e ancora senza vittorie