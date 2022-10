Serie A, la Cremonese ferma l’Udinese. Fiorentina batte lo Spezia nel finale

Nel primo dei due match delle ore 15 della dodicesima giornata di Serie A, la Cremonese ferma sullo 0-0 l'Udinese, ora definitivamente scavalcata dall'Inter in classifica. Emozioni fino all'ultimo istante in Spezia-Fiorentina: ospiti in vantaggio nel primo tempo con Milenkovic, ma i padroni di casa rispondono con Nzola. Nel finale liguri in 10 per l'espulsione di Nikolaou, e al 90' la rete di Cabral che regala i 3 punti ai viola.