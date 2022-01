Crespo: “Dybala, coppia perfetta con Lautaro. E l’Inter indebolirebbe la Juve”

L'ex attaccante dell'Inter Hernan Crespo ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport sul possibile arrivo in nerazzurro di Paulo Dybala

"Se l’Inter acquistasse Dybala farebbe un affare per almeno tre ragioni. La prima: indebolirebbe, e non poco, una diretta concorrente. Non è facile andare sul mercato e trovare un giocatore con le qualità tecniche di Dybala. La seconda ragione: con Lautaro formerebbe una coppia perfetta. A parte il fatto che sono entrambi argentini e ovviamente la cosa non può che farmi piacere, i due si integrano alla perfezione. Lautaro è un attaccante che sta in area, bravo di piede e di testa, abile nello smarcamento e nella protezione del pallone. Dybala è una classica seconda punta, si potrebbe addirittura dire un “10”, ma per me il vero “10” è solo Maradona... Comunque Dybala sarebbe adattissimo a rifornire di assist Lautaro, a inventare per lui, a duettare con lui al limite dell’area avversaria. Il terzo e ultimo motivo per il quale l’Inter farebbe un affare è il seguente: con Dybala migliorerebbe tutto il gioco della squadra, che è già arrivato a un notevole livello, perché Paulo rientra, dialoga con i compagni e cuce i reparti".