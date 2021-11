Crespo: “Ibra? Fenomeno. Con me all’Inter era già un campione ma non aveva…”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l'ex Inter Hernan Crespo ha definito così Zlatan Ibrahimovic

"Ibrahimovic è un assoluto fenomeno. Riuscire a fare quello che fa lui a quarant’anni anni nel campionato italiano, che è uno dei più difficili al mondo, è davvero incredibile. In ogni partita, anche quando non fa genialate, dimostra di essere sempre a un livello superiore rispetto ai compagni e agli avversari, è di un’altra categoria. Quando giocavamo insieme all’Inter era già un campione, ma non aveva ancora questa maturità e capacità di trascinare la squadra che vedo oggi nel Milan. Adesso è un vero faro, i compagni devono soltanto seguirlo per continuare a crescere e puntare a vincere".