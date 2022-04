Crespo: “Inter forte e più attrezzata ma il Milan ci creda. Immobile? Chi lo critica…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo, doppio ex del match, ha presentato così Lazio-Milan

«Una gara spettacolare, le squadre di Sarri amano giocare a pallone, ma il Milan non è da meno. Pioli lo ha costruito con cura come una squadra che attacca cercando però di mantenere sempre l’equilibrio e mi pare che stia riuscendo a farlo. Ultimamente i rossoneri in attacco sono stati poco precisi, ma una grande difesa ha aiutato a rimanere in corsa. Certo, l’Inter è molto forte, compatta e concreta. Più attrezzata, e lo ha dimostrato anche contro la Roma di Mou. L’effetto negativo del derby perso in campionato è svanito già con la vittoria sul campo della Juve, ma il Milan può e deve credere ancora al successo».

Giroud non segna da tempo e Rafael Leao è tornato il talento che va in altalena: troppi alti e bassi per uno che dovrebbe contribuire a dare solidità all’attacco?

«Giroud è un top player, specialista nel segnare nei momenti fondamentali. Magari non fa montagne di gol, ma è come se sapesse scegliere i momenti giusti per incidere. Non dimentichiamoci che è stato proprio lui a tener vivo il campionato, con la sua doppietta all’Inter. In quella serata ha tramortito la squadra di Inzaghi, che ormai si è ripresa, però il Milan non deve abbandonare la lotta. Leao ha grandi potenzialità ma deve svegliarsi, e sta tornando Ibra. D’altra parte, la Lazio deve fare punti se vuole conquistare un posto in Europa. Lo stop della Roma fa bene al morale».

Che cosa direbbe a chi criticava Immobile?

«Suggerirei di ripassare le statistiche e fare due conti. Un attaccante come Ciro è difficilmente discutibile e per la Lazio è un uomo fondamentale».