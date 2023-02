Crespo: “Inter, la Champions per dimenticare la Serie A. Skriniar e mercato…”

“Che cosa non ha funzionato all’Inter è semplice da stabilire: la mancanza di continuità. Troppo altalenante il rendimento nella prima parte di stagione e anche ultimamente, come testimonia la sconfitta in casa contro l’Empoli. L’Inter deve raggiungere una piena maturità che le consenta di affrontare allo stesso modo le grandi partite e quelle considerate minori.

In questo modo si può avviare un percorso di crescita in vista della prossima stagione. Quest’anno la gestione del caso Skriniar qualche problema lo ha creato, e anche qui la società dovrà migliorare. Sul mercato saranno necessari interventi, soprattutto nel reparto arretrato. In attacco bisogna attendere risposte da Lukaku. In ogni caso, l’Inter deve sempre puntare allo scudetto: solo la Coppa non basta, almeno che non sia la Champions”.