Crespo: “Lautaro più istintivo e meno fisico, Milito una sentenza sotto porta”

L'ex attaccante nerazzurro ha confrontato i suoi due connazionali, entrambi a quota 62 gol con la maglia interista in Serie A

Fabio Alampi

Con il gol segnato alla Salernitana, Lautaro Martinez ha raggiunto quota 62 in Serie A con l'Inter, eguagliando il suo mentore Diego Milito. Hernan Crespo, ex attaccante argentino, ha messo a confronto per La Gazzetta dello Sport i suoi due connazionali.

Gioco aereo

"Milito voto 9, Lautaro voto 8. Il Principe, anche grazie alla sua altezza, sapeva sfruttare benissimo i cross e, soprattutto, sapeva piazzarsi nella posizione giusta per ricevere il pallone. Era un maestro di questo gesto, difficile che sbagliasse la scelta. Lautaro è più istintivo, oltre ad avere meno qualità fisica. È bravo in acrobazia, sa prendere il tempo al difensore, però non ha l'esplosività di Milito".

Destro

"Milito voto 8,5, Lautaro voto 9. Il Principe era dotato di ottima tecnica individuale, calciava benissimo, però sfruttava queste qualità soprattutto dentro l'area di rigore. Il Toro, invece, è letale sia quando è dentro l'area sia quando è al limite. Tira da ogni posizione e quasi sempre inquadra la porta. Bravo anche nelle conclusioni a giro".

Sinistro

"Milito voto 8, Lautaro voto 8,5. Il Principe se la cavava benissimo anche con il sinistro, nonostante non fosse il suo piede preferito. Il Toro lo utilizza spesso, a volte sembra che per lui non ci sia differenza tra destro e sinistro. E lo usa anche per le conclusioni da fuori area".

Dribbling

"Milito voto 9, Lautaro voto 9. Fenomenali entrambi con il pallone tra i piedi, quando si deve trattare di superare l'avversario. Il Principe difendeva la sfera con il corpo e superava il difensore con un dribbling secco portandosi il pallone da un piede all'altro. Ricordate il gol in finale di Champions League contro il Bayern Monaco nel 2010? Lautaro è più trequartista nel gesto, il che significa che affronta l'avversario "vis à vis", lo sfida e lo supera anche con le finte del corpo".

Senso del gol

"Milito voto 9,5, Lautaro voto 8,5. Il Principe era una sentenza, aveva la porta in testa e non sbagliava un colpo. Non aveva bisogno di guardare il portiere, sapeva già dove mettere il pallone. E poi aveva un'impressione regolarità di realizzazione. Lautaro è più incostante, a volte si prende dei momenti di pausa. È un centravanti un po' particolare, può anche fungere da seconda punta e per questo spesso si dedica agli assist".

Leadership

"Milito voto 9, Lautaro voto 8. Il Principe, con il suo gioco e con i suoi movimenti, sapeva trascinare tutta la squadra. Era un leader silenzioso, ma si faceva rispettare e la sua voce pesava. E parecchio. Lautaro, da questo punto di vista, deve ancora crescere. È giovane, ha bisogno di tirare fuori tutta la sua personalità per poter diventare un autentico comandante. Per adesso ha molto bisogno della squadra".

Garra

"Milito voto 8,5, Lautaro voto 8,5. Noi argentini, quando c'è battaglia, non ci tiriamo mai indietro. Milito lottava in mezzo all'area come un leone e difficilmente perdeva i duelli. E Lautaro non molla di un centimetro, se c'è bisogno aiuta i compagni, rientra, duetta con i centrocampisti e contrasta gli avversari".