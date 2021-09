Crespo: “Milan pronto per lo scudetto, battaglierà con Inter e Juve. E poi…”

L'ex attaccante rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dice la sua sulla corsa scudetto

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Hernan Crespo è convinto che il Milan è pronto per lo scudetto, anche se non parte favorito. "Prontissimo. Anche se non favorito e se altri hanno speso di più. I rossoneri hanno fatto una campagna intelligente. D’altronde, il mio amico Maldini di calcio se ne intende parecchio e, se guardate il gruppo che ha messo insieme, ne avrete la conferma".

«Sì. Ha la società, ha i dirigenti che aiutano tecnico e giocatori, ha un gruppo affidabile, ha un allenatore preparato che sta percorrendo una strada precisa. Certo, battaglierà con l’Inter e con la Juve, le altre due favorite, ma può giocarsela fino in fondo. E poi i rossoneri hanno qualcosa in più degli altri: da tanto tempo non vincono, vogliono stupire. Questo entusiasmo è benzina per colmare l’eventuale divario con gli avversari».