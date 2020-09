Crespo: “Scudetto, Inter e Juve le più attrezzate. Credo che il Milan…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport soprattutto sulla situazione del Milan, Hernan Crespo, ex attaccante anche dell’Inter, ha detto chiaramente che vede i nerazzurri di Antonio Conte e la Juventus più avanti nella corsa scudetto rispetto ai rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni;

“Io non mi pongo limiti, non li pongo ai ragazzi che alleno, però sono realista: ci sono formazioni più attrezzate del Milan per lo scudetto, penso alla Juve e all’Inter. I rossoneri devono avere in testa l’obiettivo di entrare in zona Champions League: un passo per volta, senza fretta e senza illusioni che fanno soltanto male. Non bisogna mettere pressione all’ambiente: è giusto essere contenti di come stanno andando le cose, ma bisogna essere pronti anche a qualche ceffone. Arriveranno e lì vedremo la forza del gruppo“.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)