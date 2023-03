Criscitiello: “3 italiane ai quarti: il calcio italiano non è morto. Ma la Federazione…”

"Tre squadre italiane su otto totali ai quarti di Champions sono la dimostrazione che il calcio italiano non è morto, il discorso è diverso per quanto riguarda i calciatori italiani e la Federazione. Non sono i club che devono formare i giovani italiani, è Coverciano e la federazione che deve fare questo. Gravina non ha capito che la Lega e i club fanno impresa e la federazione deve lavorare invece sui giovani italiani. Il fatto che non ci siano giocatori italiani di valore è un problema della federazione. Se i giocatori italiani giocano all'estero non è un problema della Nazionale o della Federazione, in quel caso sarebbero i club a doversi mangiare le mani."