Criscitiello: “Calvarese a Juve-Inter? Ami il dolore. Tutti scarsi e presuntuosi”

Lo sfogo del direttore di Sportitalia: "Se mandi Calvarese a Juve-Inter significa che ami il dolore. La verità è che sono quasi tutti scarsi e presuntuosi"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello , direttore di Sportitalia, ha commentato così la scelta di mandare Calvarese a dirigere Juventus-Inter: "Rizzoli, dispiace dirlo, sta sbagliando tutto. Cavalli e fantini. Assegnazioni fatte a caso. Sembra che le faccia al bar con gli amici. Mi immagino la scena in centro a Bologna: giornale in mano e con gli amici dice ridendo "dai che fai, non mandi Calvarese a rovinare Juve-Inter?". Questa è l'unica spiegazione perché Rizzoli sembra provare gusto a farsi criticare.

Se mandi Calvarese a Juve-Inter significa che ami il dolore. La verità è che sono quasi tutti scarsi e presuntuosi. Liberateci dalla Var che fa più danni degli addizionali. Quello che la serie A non ha capito è che più arbitri metti in campo, fuori dal campo e in cabina Var e più falsano le partite. L'unico Paese che non riesce a dare un significato corretto alla Var siamo noi. Ce la stanno facendo odiare. Arbitri che in campo si trasformano in leoni e poi, nella vita privata, sono ragazzi anonimi ai quali non daresti 1 euro neanche per farti prendere il caffè al bar; al Var anzi".