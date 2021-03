Criscitiello: “Complimenti al Milan che non fa scappare l’Inter. Ce n’è bisogno”

Il conduttore di Sportitalia ha commentato la classifica di Serie A nel corso del suo editoriale per TMW

Nel suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello ha parlato del Milan secondo in classifica e rivale dell'Inter per lo scudetto: "I complimenti li merita il Milan perché nonostante infortuni, Sanremate e avversari più forti, riesce comunque a vincere a Verona, a restare a galla, a non far scappare del tutto l'Inter anche se molti giochi sembrano compromessi ed è un bene vedere il Milan così grintoso e voglioso di fare bene. La serie A ha bisogno del Milan. Questi ragazzi stanno facendo una grandissima stagione e il secondo posto sarebbe il giusto premio. Certamente, in estate, serviranno rinforzi".