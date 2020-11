Criscitiello: “Conte, 3-5-2 nauseante! Non avrà mai un giocatore. Eriksen? C’è una verità”

Nel suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello si è scagliato contro Antonio Conte, accusato dal giornalista di essere troppo integralista del 3-5-2 e di non essere in grado di cambiare modulo a partite in corso. L’allenatore dell’Inter sarebbe anche colpevole di non dare fiducia a Christian Eriksen, l’uomo di assoluta qualità all’interno della rosa nerazzurra. Ecco le dure parole di Criscitiello:

“Dopo il primo tempo di Atalanta-Inter ho pensato che fosse più interessante rivedere “Mamma ho perso l’aereo”, senza aspettare le vacanze di Natale e canale 5 (…). Conte crede che cambiare modulo equivalga a bestemmiare in Chiesa il giorno di Natale. Spiegategli che non viene rinchiuso a San Vittore se abbandona questo nauseante e inutile 3-5-2 (…). Per il gioco che avrebbe in testa Antonio ci vorrebbe almeno un Cafù ma quel giocatore gli manca. E mai lo avrà. Dimentica di avere Eriksen in rosa. Cosa ha fatto di male questo ragazzo? Nulla, ve lo spieghiamo noi: il danese è l’unico calciatore di qualità che l’Inter ha in organico ma per Conte la qualità è un dramma”.

(Fonte: TMW)