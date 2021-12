Criscitiello: “Conte via e l’Inter non crolla: starà rosicando. Il vero segreto…”

L'editoriale del direttore di Sportitalia e Tuttomercatoweb sull'Inter e sul segreto dei successi del club nerazzurro

Michele Criscitiello , direttore di Tuttomercatoweb, ha analizzato il successo netto dell' Inter sulla Roma per 3-0 nella sfida valida per il 16° turno di Serie A nel consueto appuntamento con l'editoriale:

"Conte, certamente, starà rosicando perché se vai via dall'Inter e la squadra non crolla anzi... significa che il segreto del successo forse forse era la società. Suning, in Cina, dovrebbe farsi una statua di Marotta davanti casa. Andare due volte al giorno e baciarla. Adesso sembra una marchetta a Marotta. Premessa: di Beppone non mi frega nulla anzi se è possibile sfondarlo quando fa una cavolata chiamatemi che lo faccio volentieri ma a quest'uomo cosa volete dirgli? Il suo segreto era Paratici, lo dicevo anche io, e Paratici senza di lui si è mezzo affossato. La Juventus vinceva grazie ad Agnelli e senza di lui si è mezza affossata".