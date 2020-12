Criscitiello: “Conte, voto 4: se non vince, chieda scusa. Marotta, 8: fatto un solo errore”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha dato il suo pagellone calcistico del 2020. Voto 8 per il CEO Sport Inter Giuseppe Marotta: “Ha fatto sessioni di calciomercato che avrebbero meritato altri risultati sportivi. Ha commesso un solo errore: nella villa in provincia di Varese, la scorsa estate, si è consegnato ad Antonio Conte. Avrebbe dovuto prendere Allegri e svoltare con questa squadra. Dal canto suo ha fatto delle grandi sessioni estive ed invernali di calciomercato. Tutto quello che aveva chiesto l’allenatore l’ha preso e, in alcuni casi, anche a buon prezzo. Ha rinforzato la squadra e ha cambiato anche mentalità all’Inter. Il colpo Eriksen non è riuscito solo per la testardaggine del suo allenatore ma, con il senno del prima, tutti gli abbiamo fatto grandi applausi per l’acquisto del danese“.

Per Antonio Conte, invece, voto 4: “Cameriere Champagne! Sì ma chi paga? Passa dopo Suning per il…Conte. Se vincerà lo scudetto non dovremo chiedergli scusa ma avrà salvato il biennio. Se non dovesse vincere lo scudetto dovrebbe chiedere scusa a Marotta, Zhang e ai tifosi dell’Inter. Uscire, anche quest’anno, alla fase a gironi di Champions è una macchia che non si toglie neanche andando in lavanderia tutti i giorni. Ha avuto dal mercato tutto ciò che ha richiesto, pessima la gestione di Eriksen e un campionato da vincere obbligatoriamente se la Juve si conferma quella di questi primi mesi. Un rigore a porta vuota. L’avversario non può essere il Milan dei ragazzini per una Inter dei milionari. Purtroppo sul giudizio pesano anche quanto guadagna, il mercato che gli è stato fatto e l’essere stato accontentato in ogni reparto, anche fuori dal campo: da Oriali allo staff tecnico. Se ottieni tutto ciò, le pretese giustamente aumentano”, ha concluso.