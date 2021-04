Corsa CL, Criscitiello: “Inter prima e Atalanta seconda. Tra Juve e Napoli…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Michele Criscitiello ha parlato così della corsa Champions nella giornata di Inter-Sassuolo

"Già paragonare Pirlo e Gattuso è ingiusto. Gattuso è in piena corsa per il suo obiettivo, ha avuto una serie di infortuni seri. Non lo faccio minimamente questo paragone, il problema è che Pirlo e la Juventus finora sono stati imbarazzanti. Devi mettere una pezza e probabilmente richiamare Allegri. Il Napoli a volte ha perso punti e non ha giocato bene ma Gattuso ha poche colpe. Non sono un fan di Gattuso, di più. Però Rino sta facendo quello che doveva fare. Su Pirlo la Juventus ha azzardato. Una cosa è il maestro in campo, una in panchina. La Juventus ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Il Napoli deve provare ad arrivare tra le prime 4, ha fatto il mercato che doveva tranne aver pagato più di quanto meritasse Osimhen".