Criscitiello: “Fiorentina? Il pubblico si dia una calmata. L’esempio è San Siro”

Nel suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello è tornato su quanto accaduto nei minuti finali di Fiorentina-Inter. Queste le considerazioni in particolare sulle scene verificatesi sugli spalti: "La squadra non gira, il gioco non c’è e il pubblico a Firenze deve anche darsi una calmata. Torti o non torti arbitrali, siamo nel 2022, e i tifosi se la prendano con l’arbitro e non con i sostenitori avversari che indossano le maglie in tribuna. A Milano lo spettacolo, da anni, ormai è fisso. Gli altri stadi prendano esempio da San Siro dove in ogni settore ci possono essere tifosi ospiti con maglia e sciarpa del proprio club".